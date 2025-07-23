Китай сделал ЕС серьезное представление

Глава Министерства коммерции КНР Ван Вэньтао сделал еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу представление за решение Европейского союза включить в 18-й пакет антироссийских санкций меры, направленные против китайских финансовых учреждений.

Как сообщили в ведомстве, в ходе звонка, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции, стороны обсудили главные вопросы торгово-экономического сотрудничества между КНР и ЕС.

«Также было сделано серьёзное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — говорится в сообщении.

Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС

Ранее в Минкоммерции КНР призвали ЕС отказаться от неправомерной практики включения китайских компаний и финансовых учреждений в санкционный список.