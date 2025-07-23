Брат Сырского заявил, что его родителей облили грязью

Брат главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского — Олег — в разговоре заявил, что их семью «облили грязью» и отказался комментировать сообщения о переводе средств в Россию на лечение отца.

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— Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю, — заявил Олег Сырский в беседе с РИА Новости.

Как писал Telegram-канал Shot, Александр Сырский вновь вышел на связь с родителями после ухудшения состояния здоровья отца.

Сначала пожилого мужчину лечили во Владимире, но врачи не смогли помочь, после чего родители были отправлены на лечение и реабилитацию в Московский регион. По информации канала, на это было переведено около одного миллиона рублей.

Депутат Государственной думы и член комитета по обороне Андрей Колесник 22 июля заявил, что в России не собираются изымать деньги, которые родители Александра Сырского получили от сына.

Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию

Ранее знакомая семьи Сырского рассказала, что проживающие в РФ родители главкома ВСУ стыдятся его, отметив при этом, что «никому бы не пожелала таких сыновей». По словам женщины, в детстве Александр Сырский и его брат Олег были патриотами и даже участвовали в «Бессмертном полку».