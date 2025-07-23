На Украине сообщили о повреждении энергообъекта после ночных взрывов

В Сумской области на северо-востоке Украины поврежден объект энергетической компании после ночных взрывов. Об этом сообщает министерство энергетики республики.

В ведомстве уточнили, что повреждено энергетическое оборудование. В настоящее время для части потребителей электроэнергии действуют ограничения.

«Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электроснабжение в дома жителей города и области в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Сумской области после серии взрывов начались перебои с электричеством. Часть потребителей в областном центре, Сумах, и городах Белополье, Ворожба, Кролевец, Конотоп и Шостка оказались обесточены.

19 июля украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что российские военные атаковали фугасными авиабомбами (ФАБ) оборонный завод «Звезда» в городе Шостка Сумской области. По его данным, для удара по объекту было использовано около 12 подобных боеприпасов.