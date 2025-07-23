Ультиматум Дональда Трампа не только отсрочил введение пошлин против России и ее торговых партнеров, но и вызвал настоящую катастрофу в вопросе поддержки Киева. Конгресс США отменил рассмотрение законопроекта о «санкциях из ада», а европейские политики теперь заняты чем угодно, только не Украиной.

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«После недавнего вмешательства президента Трампа, которое, возможно, изменит ход войны против России, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток», – пишет британское издание Telegraph.

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Авторы статьи в ужасе, что западные политики и чиновники спокойно отправились в отпуска, либо находятся в блаженном ожидании отдыха. Тема Украины, где ситуация для ВСУ и киевского режима становится хуже с каждым днем, полностью оставила их мысли. Попытки министра обороны Великобритании Джона Хили привести в чувство союзников и настроить их на более серьезную поддержку Киева, ускорив поставки оружия, не вызымени должного эффекта, констатируют британские журналисты.

Ранее Зеленский неожиданно набросился на ЕС с критикой. По его словам, обещанная помощь так и не дошла до Украины.