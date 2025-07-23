Пока вы спали: предсказание ИИ по Украине и просьба «заткнуться» в адрес Байденов

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В Стамбуле ожидается третий раунд переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины может пройти в среду в Стамбуле. Однако официально российская сторона дату возможной встречи не подтверждала, пишет РИА Новости.

На данный момент РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле.

В США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди

Часть Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне предложили переименовать в честь первой леди Меланьи Трамп. С таким предложением выступили республиканцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Майка Симпсона в социальной сети Х.

"Назвать Оперный театр в Центре Кеннеди в честь Меланьи Трамп - это прекрасный способ выразить признательность первой леди за любовь к искусству", - написал политик.

Отмечается, что инициатором выступил член палаты представителей США от округа Айдахо Майк Симпсон.

Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семейке Байденов заткнуться

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что сын экс-президента США Хантер Байден и его "преступная семейка" потеряли связь с подавляющим большинством американцев. Она также посоветовала им "сесть и заткнуться", пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан", - сказала Левитт.

Таким образом она прокомментировала интервью Хантера Байдена, в котором он, среди прочего, резко раскритиковал своих соотечественников, недовольных нелегальной миграцией.

Премьер Японии принял решение уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Планируется, что объявление об этом будет до конца августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку... Исиба объявит об отставке до конца августа", - говорится в сообщении.

ИИ в Британии сделал громкое предсказание по Украине

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что прогноз ИИ по завершению украинского конфликта может расстроить украинцев. Программа решила, что конфликт завершится через несколько месяцев, пишет РИА Новости.

"Один человек из нашего сообщества связался со мной и рассказал об интересном эксперименте. Он собрал данные из открытых источников об украинской и российской армиях и попросил ИИ определить исход конфликта. В таком контексте ИИ дает весьма точные прогнозы. Вот сюрприз — ИИ дал предсказуемый ответ, что Украина падет", — рассказал аналитик.

По словам Меркуриса, ключевыми факторами ИИ назвал острую нехватку личного состава у ВСУ и высокоэффективные удары России по военной инфраструктуре Украины. По итогам анализа программа решила, что конфликт завершится уже через несколько месяцев.