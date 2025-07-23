Трамп заподозрил Киев в хищении американских денег

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Джо Байдена выделила Украине 350 млрд долларов на военную технику, но выразил сомнения в том, что эти средства были полностью израсходованы на заявленные цели. Об этом он сообщил на встрече с республиканскими законодателями в Белом доме.

«Байден дал денежные средства или [военную] технику на 350 млрд долларов. Предполагалось, что они [власти Украины] будут сами покупать себе технику. Но у меня такое чувство, что они не каждый доллар потратили на технику», — заявил Трамп добавив, что США захочет когда-нибудь узнать, куда ушли деньги.

Трансляцию со встречи вел телеканал Fox News.

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Трамп отметил, что в будущем европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, что позволит США сократить собственные расходы.

«Они смогут обороняться, а мы больше не будем за это платить», — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп выразил глубокое недовольство действиями России и заявил о готовности ввести дополнительные 100% пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнут прогресса в разрешении конфликта. Кроме того, он пообещал в ближайшее время направить на Украину 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot и объявил о планах по предоставлению новой военной поддержки ВСУ. В частности, он сообщил, что НАТО может приобрести американское вооружение на многомиллиардную сумму, включая ракеты, и передать его Украине.