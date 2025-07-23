Украинский президент Владимир Зеленский больше не нужен Соединенным Штатам, поэтому его заменят на кого-то более сговорчивого. Судьбу Зеленского раскрыл американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом», — выразил мнение эксперт.

Как полагает Риттер, конец Зеленского неизбежен — варьироваться может только то, кто и когда отстранит его от власти.

ЕС решил давить на Зеленского перед массовыми протестами на Украине

Ранее экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что подписать мирный договор с Россией должен новый президент Украины, а не Владимир Зеленский. По его мнению, окончательное соглашение должен подписать тот, кого действительно избрал народ.