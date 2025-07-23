На Западе раскрыли причины ограничения деятельности НАБУ

Журнал The Economist со ссылкой на информированные источники сообщает о возможной связи между антикоррупционными расследованиями в отношении окружения президента Украины и недавними изменениями в законодательстве.

Речь идет о подписанном Владимиром Зеленским законе, существенно ограничивающем независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно публикации, инициатива по ослаблению антикоррупционных институтов могла быть связана с начавшимися расследованиями деятельности представителей президентской администрации. В материале отмечается, что подобные действия власти вызвали недоумение даже среди некоторых членов команды Зеленского.

Подпись Зеленского внезапно исчезла из закона после массовых протестов на Украине

Анонимный источник в президентском офисе охарактеризовал ситуацию как "использование момента беззакония и возможностей", указав на изменение приоритетов власти в сторону борьбы с "внутренними врагами".

Ранее сообщалось, что ЕС пытался предотвратить принятие закона об ограничении НАБУ.