Президент США Дональд Трамп объявил о заключении «возможно крупнейшей» торговой сделки с Японией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы только что заключили крупную сделку с Японией, возможно, самую крупную сделку в истории. По моему указанию Япония инвестирует 550 миллиардов долларов в США, которые получат 90 процентов прибыли», — написал он.

Глава государства подчеркнул, что США будут поставлять в Японию автомобили и сельскохозяйственные продукты. Он добавил, что пошлина в 15 процентов будет обоюдной.

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Ранее Трамп заявил о намерении ввести импортные пошлины на продукцию из 150 стран в размере 10-15 процентов от таможенной стоимости. После этого в мире практически не останется стран, продукция которых не была обложена импортными пошлинами, резюмировал он.