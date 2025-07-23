Пресс-секретарь Белого Дома посоветовала семье Байденов «сесть и заткнуться»

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News резко раскритиковала Хантера Байдена и его семью, обвинив их в полной оторванности от проблем простых американцев. Поводом для заявления стало интервью сына экс-президента США, опубликованное на YouTube-канале Channel 5, где он высказался о недовольстве граждан нелегальной миграцией.

Левитт призвала Байденов пересмотреть свою позицию, заявив, что семья потеряла связь с реальными запросами большинства населения страны. В резкой форме она посоветовала им воздержаться от публичных высказываний, подчеркнув, что американцы устали от их поведения.

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"Я считаю, что Хантеру и всей этой преступной семейке стоит трезво взглянуть в зеркало и осознать, как они подвели нашу страну. Им следует отправиться домой, сесть и заткнуться, потому что они совершенно оторваны от реалий, в которых живет подавляющее большинство наших граждан", - прокомментировала это интервью Левитт.

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