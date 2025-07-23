В Раде признали одну проблему на фоне массовых протестов украинцев

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что массовые протесты на Украине демонстрируют накопление гнева и отчаяния у украинцев. По его словам, единой причины, которая стала бы катализатором протестного движения, пока нет, однако протестный потенциал нарастает сегодня в стране повсеместно.

Парламентарий отметил, что кто-то выходит на улицы против мобилизации, кто-то — против ликвидации антикоррупционных агентств, другие — против раскола церкви.

«Идёт накопление гнева и отчаяния. Люди теряют веру в справедливость, в государство, в завтра... Важно понимать, что недовольство Зеленским и его властью — это уже не политика, это вопрос выживания», — подчеркнул Дмитрук.

Протестующие окрестили Зеленского чертом

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко примкнул к протестующим против закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).