На Украине раскритиковали план Британии против России

Инициативы Великобритании по конфликту на Украине направлены не на мирное урегулирование, а на то, чтобы вызвать раздражение у России. Об этом в своем Telegram-канале Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Таким образом он прокомментировал заявление британского министра обороны Джона Хили о намерении объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины.