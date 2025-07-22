Представитель Обамы отверг обвинения властей США о фальсификации данных разведки

Представитель экс-президента США Барака Обамы отверг обвинения нынешних властей США в фальсификации доказательств якобы имевшего место вмешательства России в американские выборы 2016 года.

«Эти странные обвинения нелепы и являются слабой попыткой отвлечь внимание», — приводит слова пресс-секретаря Обамы Патрика Роденбуша РИА Новости.

Он подчеркнул, что опубликованные данные разведки США «не опровергают ранее признанный факт попыток России повлиять на президентские выборы в США 2016 года».

Ранее глава американской Нацразведки Тулси Габбард рассекретила данные о том, что администрация Барака Обамы сфабриковала и политизировала данные о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года.

Экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф рассказал RT, что администрация Обамы политизировала американские спецслужбы и Минюст и тем самым представила их в невыгодном свете.