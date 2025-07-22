Зеленский подписал резонансный закон вопреки массовым протестам

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки подписал законопроект, предполагающий ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На это обратило внимание издание «Политика Страны», о чем говорится в его Telegram-канале.

Сообщение об этом появилось на странице законопроекта на сайте Верховной Рады, пишет издание.

Незадолго до этого стало известно, что сайт Верховный Рады стал работать со сбоями — у пользователей не открывались страницы. Законопроект имел статус «отправлен на подпись президенту» даже после того, как доступ к сайту получилось восстановить, заметили пользователи. Источники в политических кругах заявили, что документ был подписан Зеленским уже давно, однако официально показать его решили уже после завершившегося митинга против его подписания.

Кличко присоединился к протестам в Киеве

Вечером 22 июля сообщалось, что жители Киева вышли на протесты возле драмтеатра имени Ивана Франко в центре столицы. Позднее выяснилось, что охрану в правительственном квартале Киева усилят из-за риска штурма ведомственных зданий. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами.

Протесты захлестнули еще несколько городов Украины: Одессу, Днепр и Львов. Митингующие начали скандировать матерные лозунги против офиса Зеленского, а к протестной акции в Киеве присоединился мэр Киева Виталий Кличко.