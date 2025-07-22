В Таллине двое мужчин вывесили флаг Эстонской ССР на Дом писателей

Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле во вторник, 22 июля, вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, Валге позже подтвердил в соцсетях, что «за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле».

Полиция оперативно отреагировала на действия политика и общественного деятеля, сняла и изъяла флаг.

Эстонские законы предусматривают наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием мнимых актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления.

Стражи порядка отмечают, что власти Эстонии считают «враждебной символикой» георгиевские ленты, символ «Z», флаги и гербы России и СССР.

Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до €1,2 тыс. или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до €32 тыс.

Ранее бывший министр культуры Эстонии Яак Аллик раскритиковал демонтаж властями памятников, посвященных Великой Отечественной войне, и перенос захоронений советских солдат.