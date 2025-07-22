В Генпрокуратуру Армении поступили жалобы на Пашиняна

В Генпрокуратуру Армении поступили жалобы на армянского премьера Никола Пашиняна, заявили в партии «Зартонк».

В партии уточнили, что в первой претензии генпрокурору указали на то, что Пашинян в соцсетях открыто давал указания правоохранительным и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей.

«Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной властей», — приводит заявление «Зартонк» РИА Новости.

Ранее аргентинский эксперт в области международных отношений Кристиан Ламеса заявил, что Пашинян стал инструментом Запада.

Представители Армянской апостольской церкви (ААЦ) призвали власти Армении прекратить нападки на церковь.