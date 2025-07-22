США не будут строго придерживаться установленного Трампом срока по Украине

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что США не будут строго придерживаться срока по урегулированию конфликта на Украине, который ранее был установлен главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Брюс, на этот срок может повлиять ход переговоров. Таким образом она прокомментировала слова Трампа о том, что США могут ввести против России новые санкции, если Москва и Киев не достигнут соглашения до сентября.

«Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров», — заявила Брюс на брифинге.

Ранее Трамп высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Китае.