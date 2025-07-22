Кличко присоединился к протестам в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл к месту протестов выступающих против закона, принятие которого практически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», – сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) в Telegram-канале, разместив фото Кличко в бейсболке и футболке цвета хаки.

Протестующие с картонками над головой, на которых написано «вето на закон», выкрикивают призыв наложить вето на принятый днем закон.

В городах Украины люди начали выходить на протест после одного действия Зеленского

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале о «тысячной толпе», которая вышла к театру имени Ивана Франко выразить протест против «ликвидации НАБУ и САП».

Ранее протестующие в Киеве жестко и нецензурно потребовали отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Митинги против закона были замечены городах Днепр (Днепропетровск), Львов, Одесса, Полтава и Тернополь.

Напомним, Верховная рада одобрением 263 голосов приняла закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Закон подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком, а по сведениям ряда депутатов Рады, документ подписал и Зеленский, но подтверждения этому нет.

Закон устанавливает верховенство генпрокурора Украины над прокурорами САП, что переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на дела НАБУ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что ЕС критикует офис Зеленского за атаки на НАБУ, поскольку Запад не желает терять рычаги влияния на киевский режим.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее провела масштабные обыски у сотрудников НАБУ, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами.