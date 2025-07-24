Депутат Рады вышла на протест в Киеве с табличкой "Отставка Сырского"

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в Киеве на акцию протеста против закона, ограничивающего права НАБУ и САП. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

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На кадрах видно, как Безуглая стоит в толпе протестующих с табличкой "Отставка Сырского" и беседует с двумя другими участниками.

Ранее она заявила, что присоединится к протестам, но не из-за ограничений прав антикоррупционных органов, а чтобы быть услышанной и посмотреть, готово ли украинское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, ситуации в Красноармейске (Покровске) или реформе СБУ.

По ее словам, в стране есть проблемы важнее НАБУ, так как Сырский в свои 60 "никуда уходить не собирается", российские войска уже зашли в Красноармейск, а Сумщина не готова к обороне.

При этом Безуглая заявила, что ее удивляет ажиотаж именно по поводу НАБУ и то, что украинские активисты не замечают проблем с армией и обороной.