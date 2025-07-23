Протестующие окрестили Зеленского чертом

Вышедшие на митинг против законопроекта об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стали выкрикивать лозунги «Зеля — черт» после того, как подтвердилась информация о подписании им документа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Политика Страны».

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Такой стала реакция протестующих на то, что украинский президент Владимир Зеленский все-таки подписал законопроект вопреки общественному резонансу.

Уточняется, что несмотря на приближающееся начало комендантского часа в Киеве возле театра имени Франко продолжают находиться участники акции.

Подпись Зеленского внезапно исчезла из закона после массовых протестов на Украине

Вечером 22 июля сообщалось, что жители Киева собрались на протестной акции в знак несогласия с новым законом, который фактически урезает полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП, лишая их самостоятельности. Митинг затронул украинскую столицу и другие крупные города — Днепр, Львов и Одессу.

Из-за риска штурма ведомственных зданий в правительственном квартале Киева усилили охрану. Прошедшие в охраняемую зону люди будут считаться террористами. Вскоре вышедшие на митинг граждане стали скандировать матерные лозунги против властей. Так, недобрым словом вспомнили и главу офиса президента Андрея Ермака.