Раскрыто, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского в Москве

Лечение своего отца в Москве главком ВСУ Александр Сырский на самом деле не оплачивал. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Между генералом и его родными отношения весьма напряженные, заявил собеседник издания.

По словам инсайдера, Сырский не переводил отцу денег, как об этом ранее писали СМИ.

Стало известно, что ждет Сырского после отправки денег в Россию

Они друг друга сейчас ненавидят, добавил источник портала.

Он также отметил, что лечением 86-летнего отца Сырского сейчас действительно занимаются, однако организуют все близкие семьи.