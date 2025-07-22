Раскрыто, кто на самом деле оплатил лечение отца Сырского в Москве
Лечение своего отца в Москве главком ВСУ Александр Сырский на самом деле не оплачивал. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Между генералом и его родными отношения весьма напряженные, заявил собеседник издания.
По словам инсайдера, Сырский не переводил отцу денег, как об этом ранее писали СМИ.
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Они друг друга сейчас ненавидят, добавил источник портала.
Он также отметил, что лечением 86-летнего отца Сырского сейчас действительно занимаются, однако организуют все близкие семьи.