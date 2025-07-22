Глава NVIDIA стал новым посредником между США и Китаем вместо Маска

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, по данным издания Nikkei, занял место Илона Маска как одного из ключевых посредников между США и Китаем. Такая роль досталась ему после успешных переговоров с американскими властями, в результате которых компании разрешили экспортировать в Китай специализированные графические процессоры H20, несмотря на ограничения.

Ранее в 2025 году администрация США ввела новые ограничения на экспорт продвинутых ИИ-чипов, что стало серьёзным ударом по планам NVIDIA. В частности, запрещены поставки высокопроизводительных GPU большинству стран, за исключением ограниченного списка. H20 — модель, разработанная специально под китайский рынок, — также попала под запрет, что вынудило компанию остановить её производство и списать запасы.

В попытке изменить ситуацию Хуанг провёл серию переговоров, включая поездку в Китай, где он выступил с заявлениями о важности страны для бизнеса NVIDIA и выразил поддержку местным ИИ-разработкам. Эти шаги помогли изменить позицию Вашингтона и получить разрешения на экспорт.

По мнению аналитиков, Хуанг стал удобной фигурой для обеих сторон. С одной стороны, он не так зависим от китайского рынка, как Маск, чья компания Tesla активно производит и продаёт автомобили в Китае. С другой — его связи с американским правительством и успех в переговорах усилили его влияние.