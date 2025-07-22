В городах Украины люди начали выходить на протест после одного действия Зеленского

Политическая обстановка на Украине накаляется: в Киеве наблюдается рост числа участников акций протеста, направленных против принятия закона, ограничивающего функции НАБУ и САП.

Протестующие перешли к более активным действиям: помимо плакатов, они используют лозунг «Долой коррупцию из правительства».

Примечательно, что веб-сайт Верховной Рады уже больше часа не позволяет получить доступ к информации о принятых законодательных актах.

При попытке ознакомиться с текстом какого-либо закона появляется уведомление о проведении «технических работ».

Напомним, что сегодня парламент принял спорный закон, касающийся ограничения компетенции НАБУ и САП, который, по некоторым сведениям, уже подписан президентом Зеленским. Однако официальный текст документа пока недоступен, в частности из-за технических проблем на сайте Рады.