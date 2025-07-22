Трамп обвинил Обаму и Байдена в госизмене

Президент США Дональд Трамп назвал действия сформированных демократами предыдущих американских администраций по манипулированию данными разведки о выборах и действиях России госизменой. Соответствующее заявление он сделал на встрече с филиппинским президентом Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме, передает РБК.

Комментируя расследование дела о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года, Трамп отметил, что это прошлые администрации США «пытались украсть итоги выборов». Он уточнил, что имеет в виду Хилари Клинтон, которой он «позволил сорваться с крючка» во время своего первого президентского срока, и Барака Обаму и Джо Байдена.

«Это была госизмена. Это было все, что вы только можете себе представить», — сказал президент США.

При этом, по его мнению, «главарем банды» был Обама, который манипулировал ФБР, чтобы помешать кампании Трампа в 2016 году, и «сам сфабриковал домыслы о России».

«После того, что они сделали со мной, неважно, хорошо это или плохо, пришло время кое-кем заняться», — заключил президент США.

Ранее американская Нацразведка опубликовала доклад, в котором говорилось, что администрация Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес РФ во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.