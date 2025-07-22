В США сделали Зеленскому предупреждение после его выходки

Владимир Зеленский рискует лишить Украину западной поддержки из-за действий против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет Wall Street Journal.

Во вторник, 22 июля, украинский парламентарий Ярослав Железняк рассказал, что Верховная рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

«Нападки на антикоррупционные агентства могут подорвать поддержку Запада для Украины, необходимую для противостояния в конфликте с Россией и цели страны в будущем вступить в Евросоюз», — отметили журналисты.

По их словам, Владимир Зеленский пообещал в своей предвыборной кампании всеми силами бороться с коррупцией в своем государстве.

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Ранее представители НАБУ и САП сообщили, что СБУ провела обыски в их офисах, задержала ряд сотрудников, получила доступ к секретной информации ведомств.