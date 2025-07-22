Люди, которые пытались вмешаться в президентские выборы 2016 года, должны столкнуться с серьезными последствиями, рассказал на брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что власти получили «железобетонные доказательства» мошенничества на выборах 2016 года со стороны администрации бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

По ее словам, специалисты вскоре представят больше данных о сговоре по раздуванию темы о якобы вмешательстве России в выборы в 2016 году.

«Они пытались подтасовать выборы. Потом их поймали, и за это должны быть очень серьезные последствия», — отметил Трамп.

Журналисты заметили, что в западных СМИ нередко звучат обвинения в адрес РФ, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются.