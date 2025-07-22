Раскрыты подробности третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, предварительно, может пройти 23 июля в 19:00 (по московскому времени).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

«Ожидается, что переговоры между делегациями Российской Федерации и Украины начнутся в среду во дворце Чираган в 19:00, но это еще не окончательная информация: дата и время уточняются», — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что Турция отправит на переговоры России и Украины собственную делегацию. Сообщается, что с большой вероятностью в нее войдут глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

В Турции выступили с заявлением о переговорах РФ с Украиной

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля. По словам украинского лидера, о ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.