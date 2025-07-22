Фридрих Мерц поставил новый антирекорд

Работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца недовольны свыше 60% немцев, принявших участие в опросе института Forsa. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Согласно данным опроса, работой Мерца удовлетворены только 32% из 2003 опрошенных граждан.

«Недовольство работой канцлера выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и составляет 64%. Это новый максимальный показатель с момента его вступления в должность», — отметили исследователи.

Специалисты пояснили, что показатель стал настоящим антирекордом с момента вступления политика в должность канцлера. Они добавили, что на востоке Германии показатели еще хуже — свое недовольство высказали 74% респондентов.

Напомним, что Мерц постоянно попадает в различные скандалы. Так, он был замечен с ложечкой, применяемой при употреблении наркотиков, уронил на приеме кусок торта, на котором была изображена Германия.

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Кроме того, даже канцлером он стал со скандалом — на заседании Бундестага утром 6 мая кандидатуру Мерца поддержали только 310 депутатов вместо необходимых 316. Со второй попытки его все же избрали (325 депутатов при 316 необходимых).