В магазинах Берлина стали убирать кофе с прилавков

Продавцы розничных магазинов Берлина стали убирать кофе с прилавков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в апреле 2025 года цена кофейных зерен выросла на 12,2%. Это привело к резкому росту случаев воровства — в итоге магазины начали помещать пачки кофе под стекло, либо вывешивать фотографии товара.

«В филиале на Бергштрассе ставят на полку максимум две упаковки каждого сорта. В худшем случае пропадает всего две пачки кофе, а не 20. Кроме того, так быстрее замечают, если товара уже нет на полке, но на кассе никто не покупал», — сообщают СМИ.

При этом владелица одного из магазинов добавила, что рост случаев воровства стал угрожать существованию розничных торговцев.