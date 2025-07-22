В магазинах Берлина стали убирать кофе с прилавков
Продавцы розничных магазинов Берлина стали убирать кофе с прилавков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в апреле 2025 года цена кофейных зерен выросла на 12,2%. Это привело к резкому росту случаев воровства — в итоге магазины начали помещать пачки кофе под стекло, либо вывешивать фотографии товара.
«В филиале на Бергштрассе ставят на полку максимум две упаковки каждого сорта. В худшем случае пропадает всего две пачки кофе, а не 20. Кроме того, так быстрее замечают, если товара уже нет на полке, но на кассе никто не покупал», — сообщают СМИ.
При этом владелица одного из магазинов добавила, что рост случаев воровства стал угрожать существованию розничных торговцев.
«Если бы мы не приняли эти меры, мы бы уже не могли выплачивать зарплаты и платить по счетам», — заявила она.