В НАТО потребовали наказать Китай из-за России

Китай следует наказать за помощь России, субсидирование конфликта на Украине, заявил спецпредставитель президента США в НАТО Мэтью Уитакер. Об этом пишет Bloomberg.

Накануне глава МИД Китая Ван И рассказал в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на КНР.

«Китай считает, что ведёт опосредованный конфликт через Россию. Мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что КНР желает, чтобы Соединённые Штаты и наши союзники были заняты в противостоянии, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических задачах», — отметил Уитакер.

По его мнению, власти Китая просчитались. Он добавил, что необходимо наказать КНР за субсидирование кровопролитных боевых действий на Украине.

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Журналисты заметили, что комментарии представителя прозвучали через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жёсткими экономическими санкциями, если она не прекратит конфликт с Украиной в течение 50 дней.

«Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», — уточнил Уитакер.

Ранее на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Пекином может включать обсуждение закупок Китаем как российской, так и иранской нефти.