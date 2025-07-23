Украинские власти призвали жителей Краматорска эвакуироваться

Власти подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР) призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города. Об этом сообщил глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин, передает ТАСС.

«В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч жителей. Выезжайте, потому что <...>обстановка с каждым днем становится все сложнее», — сказал он.

Ранее стало известно о возросшем давлении на Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске. Telegram-канал «Военная Хроника» сообщил, что налет дронов и корректируемых авиабомб теперь увеличился вдвое, по сравнению с июнем.

До этого по складу боеприпасов ВСУ в Краматорске нанесли удар. Военкор Евгений Лисицын также опубликовал кадры с места удара — на них видно, что в небо поднимается большой столб дыма.