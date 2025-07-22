Решение Трампа о выводе США из ЮНЕСКО объяснили

Во-первых, решение Трампа вывести США из ЮНЕСКО связано с тем, что организация продвигает леволиберальную расовую и гендерную повестку, которая противоречит устремлениям американского президента и тому, что поддерживают правые в США. Сейчас ЮНЕСКО и американские правые находятся в довольно жестких отношениях и предъявляют друг другу взаимные претензии. Во-вторых, нужно отметить, что ЮНЕСКО в настоящее время занимает антиизраильскую позицию, это тоже не секрет. У Израиля и ЮНЕСКО имеются давние противоречия, а эта организация, по идее, не должна занимать какие-либо политические позиции, тем не менее она это делает. Периодически с ее стороны звучат определенные политические заявления. Соответственно, решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО – это некий публичный шаг, осуществленный в рамках уже произраильской позиции нынешней американской администрации.

Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку