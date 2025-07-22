Решение Трампа о выводе США из ЮНЕСКО объяснили
Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером рассказал о причинах выхода США из состава Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), отметив, что соответствующее решение президента страны Дональда Трампа найдет поддержку среди большинства американских избирателей.
Во-первых, решение Трампа вывести США из ЮНЕСКО связано с тем, что организация продвигает леволиберальную расовую и гендерную повестку, которая противоречит устремлениям американского президента и тому, что поддерживают правые в США. Сейчас ЮНЕСКО и американские правые находятся в довольно жестких отношениях и предъявляют друг другу взаимные претензии. Во-вторых, нужно отметить, что ЮНЕСКО в настоящее время занимает антиизраильскую позицию, это тоже не секрет. У Израиля и ЮНЕСКО имеются давние противоречия, а эта организация, по идее, не должна занимать какие-либо политические позиции, тем не менее она это делает. Периодически с ее стороны звучат определенные политические заявления. Соответственно, решение Трампа о выходе США из ЮНЕСКО – это некий публичный шаг, осуществленный в рамках уже произраильской позиции нынешней американской администрации.Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку
Выход США из ЮНЕСКО был ожидаем, подчеркнул специалист.
«Напомню, что в 2018 году во время своего первого президентского срока Трамп уже принимал решение о выходе США из ЮНЕСКО. И многие аналитики предсказывали, что он его повторит после возвращения на пост главы государства», - сказал он.
Решение о прекращении членства Вашингтона в ЮНЕСКО будет пользоваться поддержкой большинства американцев, считает Каргин.
«Ведь, согласно опросам, где-то две трети американских избирателей считают участие США в международных организациях довольно бесполезным занятием. В целом они придерживаются невысокого мнения о различных международных структурах, будь то ЮНЕСКО или ООН – неважно. Кроме того, существенную роль тут также сыграл аргумент Трампа о необходимости экономить бюджетные средства, перестав направлять их данной организации», - заключил политолог.
Израиль приветствует выход США из ЮНЕСКО. Об этом ранее заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в соцсети Х.