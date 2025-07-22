The Guardian: в России сочли угрозы Трампа в отношении России мягче, чем ожидалось

Ультиматум главы Белого дома восприняли как фактически предоставление Владимиру Путину 50-дневного карт-бланша.

«За 50 дней многое может произойти — и Путин это знает. Он считает Дональда Трампа эмоциональным и подверженным влиянию. Москва будет продолжать делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым», — заявил источник газеты The Guardian в Москве.

Как отмечает издание, те, кто знаком с мышлением Путина, считают, что 50-дневный ультиматум Трампа, скорее всего, заставит президента России удвоить военные усилия.