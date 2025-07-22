Перепалка, которая произошла в феврале в Белом доме между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским привела к тому, что второй согласился на переговоры с Россией.

Такое мнение выразил американский историк Стивен Вертхайм в своей статье для The New York Times (NYT).

«Комментаторы содрогнулись, когда администрация Трампа заявила, что Украина не вернет себе всю свою территорию и не вступит в НАТО, что было уступками России. Даже перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией», — отметил эксперт.

Вертхайм допустил, что в будущем Трампу придется выбирать между двумя вариантами: либо продолжать поддерживать Украину, представлять ей разведданные, либо же полностью «уйти» из конфликта. По мнению историка, второй сценарий «создаст серьезную угрозу для Киева».

Сийярто назвал еще одного врага Зеленского

Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США ищет пути выхода из конфликта на Украине. По его словам, глава государства хочет отойти от этой ситуации как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на согласие предоставить Киеву новые вооружения.