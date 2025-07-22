"Мы его не боимся": Орбан ответил на угрозы Зеленского

Венгрия не боится угроз Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Зеленский видит в венграх врагов, но Будапешт не поддастся на его угрозы и все равно не поддержит вступление Украины в Евросоюз.

«Зеленский вновь угрожает Венгрии. Мы восприняли это серьезно, но мы его не боимся. Мы должны стоять на своем. От этого зависит будущее Венгрии», — подчеркнул Орбан.

Премьер подчеркнул, что, пока он защищает интересы страны, ее деньги или суверенитет не будут переданы Украины.