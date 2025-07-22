Зеленский избавился от контроля со стороны США

Правящий на Украине дуумвират Ермака и Зеленского решил публично покусать все еще кормящую его американскую руку: в офисах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Служба безопасности Украины (СБУ) провела показательно жесткие обыски. Начавшаяся битва силовых аббревиатур иллюстрирует потерю администрацией Трампа интереса к внутренней украинской политике вместе с институциональными рычагами влияния на нее.

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Обыски у детективов НАБУ начались ранним утром в понедельник, задолго до начала рабочего дня, и проходили без обязательной в подобном случае судебной санкции, поскольку, как следует из сообщения пресс-службы СБУ, это могло привести к "утечке информации". Всего прошел 81 обыск по месту работы и проживания 19 сотрудников НАБУ в разных регионах. Признаки скоординированной атаки одного силового ведомства на другие проглядываются и в пестром наборе обвинений против потенциальных фигурантов: коррупция в интересах олигархов, дорожно-транспортные происшествия с истекающим сроком давности, государственная измена, и главное - некая "незаконная торговля с Россией". У сотрудников САП с применением вооруженных групп поддержки проверялась "состояние охраны государственной тайны". При этом по описанию событий со стороны "пострадавших", в первую очередь оперативников СБУ интересовали рабочие компьютеры, где содержалась информация о негласных оперативных действиях, тайной слежке и расследованиях в отношении сотрудников офиса президента и близких к Зеленскому "бизнесменов".

Обыски у детективов НАБУ начались ранним утром и проходили без обязательной в подобном случае судебной санкции

Чтобы понять важность произошедшего, нужно вспомнить, что сразу после государственного переворота США начали выстраивать на Украине независимую "антикоррупционную вертикаль", куда помимо НАБУ и САП входит еще Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК). В момент их создания у многих на Украине было понимание, что эти органы нужны не для борьбы с коррупцией, а для контроля над нею, причем контроля удаленного, из-за океана, и использования полученной в результате информации для управления украинскими элитами. Детективы НАБУ, прокуроры САП, судьи ВАКС и прочие борцы с самим основанием украинской государственности - коррупцией, назначались "независимыми" наблюдательными советами и квалификационными комиссиями, состав которых, в свою очередь более чем наполовину формировался в посольстве США. Информационную поддержку их работе осуществлял конгломерат НКО и СМИ, финансируемых Соросом, USAID, посольствами G7 и примыкающими фондами.

Искоренению коррупции эти структуры никоим образом не способствовали - сумма возвращенных бюджету средств была меньше бюджетных трат на "вертикаль", а число доведенных до суда дел исчислялось десятками, что никак не соответствовало ощущениям общества о масштабах порока. Регулярно возникали и подозрения в коррумпированности самих структур, включая само руководство - немало шума в свое время наделало внесение в "реестр коррупционеров" первого директора НАБУ Артема Сытника. Зато информация от блогеров и СМИ со ссылкой на "источники в НАБУ" о возможном начале расследования против того или иного государственного деятеля или бизнесмена, подспудно влияли на кадровую политику в государстве как при Порошенко, так и при Зеленском. Еще в марте прошлого года последний был вынужден от греха подальше уволить нескольких своих советников, включая Сергея Шифира, которые попали в поле зрения НАБУ.

Атака на НАБУ и САП последовал после скандала с чрезвычайно близким к Зеленскому уже бывшим вице-премьером и министром национального единства Алексеем Чернышовым, и попутным принудительным выводом на публичное обозрение еще одного сведущего о реальных заработках Зеленского персонажа - Тимура Миндича. Предвестником стало уголовное преследование и фактический арест главного "антикоррупционного активиста" Виталия Шабунина, имевшего в свое время, по слухам, непосредственный доступ к телу уже бывшего посла США на Украине Бриджит Бринк.

Момент для обрушения выстроенной при Обаме и Байдене системы контроля над внутренней украинской политикой Ермак и Зеленский выбрали удачно. Нынешний глава Белого дома ко всему, что связано с предыдущими администрациями, Соросом и USAID ни малейших сантиментов не питает, а классической дипломатии предпочитает социальные сети. Работа же посольства США, куда еще год назад стояла очередь из депутатов, чиновников и активистов, практически замерла. Сегодня доподлинно неизвестно, находится ли на Украине временная поверенная в делах США Джули Дэвис, в публичном пространстве она отсутствует с начала мая, а официальный сайт посольства не первую неделю испытывает технические сложности. На фоне этого фактического непротивления Запада - озабоченности европейских послов и настороженная реакция в единичных западных СМИ не в счет, - Зеленский и Ермак сделали контрольный выстрел по остаткам былого американского контроля над собой: Верховная рада за считанные минуты в двух чтениях лишила НАБУ и САП процессуальной независимости, переподчинив их генеральному прокурору. За соответствующий закон №12414 проголосовали 263 депутата.