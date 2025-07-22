МИД Франции своей непрекращающейся политикой утверждения пакетов санкций против России проявляет признаки «чистого сумасшествия», рассказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 22 июля, глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что МИД республики приступил к работе над 19-м пакетом европейских санкций против России.

«Министр иностранных дел объявил, что «хочет истощить российскую экономику» с 19-м пакетом санкций, хотя ЕС только недавно объявил о 18-м! Четыре дня назад. Это признак чистого сумасшествия. Все время делать одно и то же, ожидая другого результата», — отметил Филиппо.

Глава партии напомнил, что ранее экс-министр экономики Франции Брюно Ле Мэр пообещал, что поставит российскую экономику на колени. Он добавил, что заявленные сроки прошли, а Россия на колени не встала.

Запад осознал невозможность победить Россию санкциями

По мнению политика, санкционная политика президента Франции Эммануэля Макрона служит приближению войны.

Глава страны, разъяснил Филиппо, нуждается в войне в связи с тем, что желает навязать план жесткой экономии, ограничить свободы французов, «усмирить народ и подавить протест, чтобы обрести чрезвычайные полномочия, чтобы остаться у власти».