Китай отреагировал на решение США выйти из ЮНЕСКО

Решение США выйти из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) безответственно. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его цитирует РИА Новости.

«Это не поведение ответственной крупной державы», — сказал китайский дипломат, напомнив, что Соединенные Штаты уже третий раз выходят из ЮНЕСКО.

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Ранее Израиль приветствовал выход США из ЮНЕСКО. Как отметил министр иностранных дел страны Гидеон Саар, решение американского руководства стало «необходимым шагом», призванным «содействовать справедливости и праву Израиля на достойное отношение в системе ООН».