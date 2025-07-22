Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в беседе с журналистами Bloomberg, что ее сограждане излишне преувеличивают проблему коррупции в стране.

Накануне украинский парламентарий Ярослав Железняк признал, что Верховная рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Свириденко заметила, что в ближайшее время обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду, поскольку фискальные потребности страны не удовлетворяются из-за продолжающегося конфликта с Россией.

Премьер подчеркнула, что намерена выполнить поставленные задачи, включая возможное заключение нового соглашения с МВФ, в короткие сроки и планирует обсудить с министром финансов США Скоттом Бессентом потенциальную финансовую помощь.

Глава правительства также пообещала до конца года решить все нерешенные вопросы, включая меры по борьбе с коррупцией, в рамках текущей программы и так называемого «Украинского фонда» — финансовой помощи Европейского Союза.

«Честно говоря, в украинском обществе и определённых социальных группах эта проблема преувеличивается и преувеличивается», — заявила премьер.

В то же время, сторонние наблюдатели «оценивают Украину по другим показателям», — разъяснила Свириденко.

Напомним, что власти Украины на протяжении многих лет не признают, что в стране существует коррупция.

Так, 12 января 2018 года бывший премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что проблема коррупции на Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства.

«Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена. И я считаю, что это преувеличено», — заявил экс-глава кабмина.

Владимир Зеленский 17 ноября 2022 года констатировал на экономическом форуме Bloomberg, что коррупции на Украине больше нет, а коррупционеры уехали за пределы страны.

Вместе с тем, представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук признал, что коррупция и воровство на Украине были системными явлениями с 1991 года, вызывая у граждан ощущение «временного государства».