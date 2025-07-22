Трамп сделал России неожиданный подарок

Организации из России могут заполнить нишу Агентства США по международному развитию (USAID) после его ликвидации хозяином Белого дома Дональдом Трампом, пишет National Interest (NI).

«Налицо понимание того, что раз международный авторитет Америки падает, Кремлю выпала возможность укрепить собственный», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, расширение иностранной помощи африканским странам и государствам Глобального Юга может пойти на пользу Российской Федерации.

Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Государственный секретарь США Марко Рубио в начале месяца сделал заявление о том, что USAID с июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи, при этом часть программ перейдет в ведение Государственного департамента.