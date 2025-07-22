Сийярто назвал еще одного врага Зеленского

Будапешт не поддастся на угрозы Владимира Зеленского и, несмотря ни на что, будет выступать против вступления Киева в Евросоюз, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Министр отметил, что украинский лидер чрезвычайно враждебно относится к Венгрии, венгерской нации, в том числе и к проживающим в Закарпатье венграм.

Украинские силовики, заметил глава МИД, за последние месяцы в Закарпатье убили венгра при принудительной мобилизации, исписали стены церкви антивенгерскими лозунгами и подожгли ее.

«Я хотел бы ясно заявить, что, как бы ни угрожал Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, на решение правительства всегда будут влиять результаты голосования о возможном вступлении Украины в ЕС, прошедшего в 2025 году.

Сийярто уличил Украину в охоте на людей

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия не видит смысла подавать в суд на Киев за то, что он ущемляет права закарпатских венгров, поскольку большинство международных судов «политически предвзяты».