Стало известно, что ждет Сырского после отправки денег в Россию

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков считает, что причиной для отставки главкома ВСУ Александра Сырского помощь отцу в России не станет. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания отметил, что родственники в РФ есть у многих украинцев. Экс-депутат также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы — один народ.

Помощь Сырского на лечение отцу, если она была, как сообщали СМИ, может быть только поводом, а не причиной для отставки, пояснил Марков. Причины же, по его мнению, могут быть совсем другими.

Ранее в Госдуме отреагировали на сообщения о том, что главком ВСУ Александр Сырский якобы отправил миллион рублей на лечение родителей в Россию. По мнению парламентария, деньги главкома ВСУ дойдут до адресата.