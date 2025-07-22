Пока вы не уснули: реакция РФ на поддержку Алиевым Киева и смерть Ирины Подносовой

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МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию России «доступными коммерческими и частными средствами». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», - говорится в заявлении МИД Польши.

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Умерла председатель Верховного суда РФ

В Москве скончалась председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее окружение.

Подносова умерла на 72-м году после тяжелой болезни, уточняет агентство.

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Песков отреагировал на слова Алиева, публично поддержавшего Украину

России с самого начала была известна позиция руководства Азербайджана по Украине, здесь мнения стран расходятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге слова азербайджанского лидера Ильхама Алиева, назвавшего действия России «оккупацией».

«Нам известна позиция руководства Азербайджана по Украине. Здесь расходимся во мнениях. С самого начала [Азербайджан] занял такую позицию, мы с ней не соглашались. Это не было препятствием», — заявил представитель Кремля.

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На Западе заявили о сокрушительном ударе РФ по Украине

Российские военные нанесли серию мощных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские удары беспилотниками и ракетами оказались особенно разрушительными из-за серьёзного ослабления противовоздушной обороны Украины»,— пишет Military Watch Magazine.

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Стивен Сигал покончил с бизнесом в России

Актер Стивен Сигал окончательно покинул руководство своей последней компании в России. Согласно данным ЕГРЮЛ, 17 июля 2025 года он сложил полномочия генерального директора ООО «Пять элементов».

Компания «Пять элементов» была основана в 2023 году и стала финальным бизнес-проектом актера на российской территории.

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Из премиум-апартаментов в центре Москвы выпала девушка

В Москве из премиум-апартаментов на 12 этаже здания, расположенного на Цветном бульваре, выпала девушка. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в строении расположен офисный центр, площади которого арендуются большим числом компаний. Однако его верхние этажи оборудованы под жилые помещения. Из одного из них и выпала девушка, рухнув на балкон третьего этажа. В результате она получила несовместимые с жизнью травмы.

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Орешкин назвал ключевой вызов для мировой экономики

Сокращение населения планеты станет ключевым вызовом для мировой экономики. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

По его словам, эта депопуляция начнется с 2040-х годов, когда население Земли выйдет на пиковые значения. После этого начнется спад. Как отметил Орешкин, эта тема будет звучать все громче в ближайшие годы, хотя прежде часто обсуждался вопрос о том, справится ли человечество с проблемой роста населения, хватит ли на Земле еды и энергоресурсов.

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Лавров похвалил Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что разумный подход президента США Дональда Трампа и его готовность к диалогу с Россией заметят в странах Европы.

«Я очень надеюсь, что тот разумный подход, который в этой ситуации проявляет администрация Трампа... Включающий в себя готовность к диалогу, готовность слушать и слышать, он все-таки не останется незамеченным европейцами», — сказал дипломат.

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Миллиардер Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы

Миллиардер Герман Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Даниила Смирнова.

По мнению Стерлигова, сегодня гроб «нужен всем», тем более, что продолжительность жизни стала укорачиваться. При этом сам миллиардер владеет двумя гробами — один из них он получил в подарок от братии.

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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

© Rafael Henrique/Zuma/TACC

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Америки из Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным газеты, Трамп сослался на «антиамериканские и антиизраильские настроения» ЮНЕСКО. Также президент США раскритиковал повестку организации, которая, по его мнению, направлена против американского правительства.

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