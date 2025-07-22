Как сорванное интервью превратилось в удачный пиар-ход для главы АдГ?

Эксперты, опрошенные немецким таблоидом Bild, считают, что срыв интервью главы ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель лишь сыграл ей на руку. По мнению собеседников издания, это сплотило сторонников АдГ.

Накануне, 21 июля, протестующие в Берлине сорвали интервью Вайдель телеканалу ARD. Пока политик давала интервью возле здания Бундестага в прямом эфире, протестующие включали громкую музыку и выкрикивали лозунги против АдГ.

Парламентский управляющий фракцией АдГ в Бундестаге Бернд Бауман назвал это «историческим документом того, что возможно в Германии из-за лево-зеленой прослойки из политиков, медиа и НКО». Сама Вайдель пообещала «не поддаваться запугиванию» со стороны «антидемократических» сил.

Организаторы акции протеста заявили, что «не получили ни цента» государственного финансирования. По словам активистов, деньги на акцию против Вайдель они собрали с помощью краудфандинга.

Политолог Томас Йегер заявил Bild, что теперь реакционеры и националисты хвалят Вайдель за выдержку. Политик продолжала отвечать на вопросы, несмотря на музыку и выкрики.

«Ничего лучшего, чем эта акция, с Вайдель не могло случиться. Это интервью снова стало одним из ключевых элементов самовосприятия АдГ как ущемленной группы и сплотило ее сторонников», - заключил эксперт.

В феврале АдГ заняла второе место на досрочных выборах в Бундестаг, получив рекордное для себя количество голосов. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц отказался от сотрудничества с АдГ при формировании коалиции.

В мае «Альтернативу для Германии» признали правоэкстремистской силой на федеральном уровне. Такой статус дает полиции право применять обширные механизмы прослушки и наблюдения в отношении партии.