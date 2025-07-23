Зеленский рассказал о работе над справедливостью на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чиновниками Службы безопасности Украины (СБУ), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП), Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), Государственного бюро расследований (ГБР), МВД и Генеральной прокуратуры планы улучшения правоохранительной и антикоррупционной систем. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

«Мы все слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы», — написал он.

Зеленский добавил, что через две недели у властей должен быть создан план действий по улучшению работы правоохранительных органов.

Ранее нардеп Ярослав Железняк заявил, что депутаты Верховной Рады намерены оспорить подписанный Зеленским скандальный закон об ограничении прав НАБУ и САП. По его словам, сейчас единственное, что можно сделать — «снести зашкварный закон» в Конституционном суде.