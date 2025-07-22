«Теряют стимул к работе»: в Германии раскритиковали систему соцпомощи

Андреас Пайхль, экономист из Германии и руководитель Центра макроэкономики и исследований ifo в Мюнхене, в интервью Süddeutsche выразил свое недовольство системой социальной поддержки в стране. По его мнению, в текущем состоянии системы некоторые люди теряют стимул к работе, передает «Bild на русском».

Пайхль приводит наглядный пример: если доход семьи в Мюнхене составляет 3500 или 5500 евро до вычета налогов, то у нее остается почти одинаковое количество средств. Разница объясняется тем, что при более высоком доходе семья не получает жилищное пособие и пособие на ребенка.

Как уточнил экономист, из тех, кто получает гражданское пособие, около четырех миллионов человек считаются потенциально трудоспособными, но из них только около 800 000 работают.

«При этом у нас нехватка рабочей силы. Востребованы не только квалифицированные работники, но и люди без образования. Тот факт, что работает только пятая часть получателей пособия, также объясняется отсутствием стимулов», — подчеркнул Пайхль.

Он предложил пути решения этой проблемы: увеличить размер необлагаемых налогом сумм и ужесточить меры в отношении безработных, включая снижение пособий на 30%.