На Украине заявили о начале раскола в офисе Зеленского

Советник главы офиса Владимира Зеленского Дмитрий Литвин намерен принять участие в акции протеста против притеснения Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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"В ОП (офисе Зеленского - прим. ТАСС) начинается раскол, - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. - Коммуникационщик и ближайший советник Зеленского Дмитрий Литвин готовится сделать заявление и будет принимать участие в протесте против решения Зеленского по ликвидации НАБУ и САП.

Протест будет сегодня возле Театра имени Франко в Киеве".

Во вторник Верховная рада 263 голосами приняла закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Закон уже успел подписать спикер парламента Руслан Стефанчук, хотя оппозиционные депутаты до этого зарегистрировали блокирующее законопроект постановление, что по регламенту не позволяет спикеру в тот же день подписывать закон.

Теперь утвердить закон остается Зеленскому, который, по мнению депутата Рады Ярослава Железняка, также подпишет документ уже во вторник, чтобы успеть "все сделать, пока не прилетело от международных партнеров".

Зеленский против НАБУ

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ, однако бюро продолжает ориентироваться на западные и грантовые структуры. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается влиятельной фигурой в окружении Зеленского. 21 июля Служба безопасности Украины на фоне обострения конфликта между Зеленским и НАБУ провела 70 обысков у сотрудников бюро, а также пришла с проверкой в САП. В рамках этих действий был задержан и арестован ряд сотрудников НАБУ. Депутат Рады Алексей Гончаренко отмечал, что масштабные обыски и задержания являются ответом на обвинения Чернышову.