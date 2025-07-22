В США обрушились с критикой на Трампа из-за дела Эпштейна

Сенатор Берни Сандерс обвинил президента США Дональда Трампа в «сокрытии» документов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишут «Известия».

Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.

В июне 2025 года на фоне скандала с президентом США миллиардер Илон Маск разместил в соцсети X пост о том, что президент Трамп якобы фигурирует в материалах уголовного дела Джеффри Эпштейна. Однако затем это сообщение было удалено.

По мнению сенатора Берни Сандерса, американский лидер «скрывает» документы по делу Эпштейна. Также политик считает, что Дональд Трамп игнорирует не нравящиеся ему судебные решения.

«Трамп узурпирует полномочия Конгресса и незаконно отказывается выделять деньги, которые Конгресс ассигновал на образование, жилье и другие основные нужды. Нападает на университеты, которые преподают не нравящиеся ему курсы», - заявил он.

Сенатор также высказал мнение, что американский лидер не терпит критики и преследует юридические фирмы, представляющие интересы не нравящихся ему клиентов.