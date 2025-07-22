Стало известно о подписании Зеленским закона против антикоррупционных структур

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«По моей информации, Зеленский подписал закон о фактическом уничтожении НАБУ и САП», — написал он.

Эту информацию в своем Telegram-канале также подтвердил другой депутат украинского парламента, Ярослав Железняк. По его словам, эту новость подтвердил и ряд его источников. «Game over», — подытожил он.

Верховная Рада 22 июля поддержала законопроект, который фактически лишит самостоятельности Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. В свою очередь, Директор бюро призвал президента Украины Владимира Зеленского не подписывать данный законопроект, так как он уничтожит украинскую антикоррупционную инфраструктуру.