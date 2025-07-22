МИД Польши обратился с призывом к своим гражданам в России

Министерство иностранных дел Польши призвало своих граждан покинуть территорию России «доступными коммерческими и частными средствами». Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», - говорится в заявлении МИД Польши.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что из-за сокращения численности польского дипломатического персонала в России возможности оказания помощи «становятся все более ограниченными».

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно более сложной или даже невозможной», - говорится в сообщении.

Также в МИД Польши предупредили, что поляки, имеющие также российский паспорт, на территории России «рассматриваются исключительно как граждане РФ».

МИД РФ объявило о закрытии консульства Польши в Калининграде

Ранее Варшава приняла решение закрыть российское генконсульство в Кракове. Данную меру объяснили «доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской» в столице Польши. При этом никаких доказательств этого в Варшаве не привели. В ответ на действия польских властей Россия приняла решение закрыть генконсульство республики в Калининграде.

После чего МИД Польши рекомендовал польским гражданам не ездить в Россию, напомнив, что республика находится в российском списке недружественных стран.